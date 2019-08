Maroc : Le Général de Corps d'Armée reçoit le Commandant américain de l'AFRICOM

Sur Hautes Instructions du Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d'Armée, Inspecteur Général des FAR, a reçu, jeudi, au niveau de l'Etat-Major Général des FAR à Rabat, le Général d’armée Stephen J. Townsend, Commandant l’AFRICOM, Commandement américain pour l'Afrique, qui effectue une visite au Royaume les 28 et 29 août, à la tête d'une délégation militaire.



Un communiqué de l'Etat-Major général des FAR indique que les entretiens entre les deux responsables, qui se sont déroulés en présence du Chargé d'Affaires et de l'Attaché de Défense près l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Rabat, ont permis d'examiner les différents aspects de la coopération militaire bilatérale entre les deux pays, ainsi que les perspectives de son développement. Les deux responsables ont salué les liens historiques et les relations privilégiées entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique, ajoute le communiqué.



La coopération militaire entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d'Amérique porte principalement sur la formation, les exercices combinés, les visites d'information, ainsi que sur l'échange d'expériences et d'expertise, visant l'amélioration de l'interopérabilité entre les Forces Armées Royales et les Forces armées américaines, poursuit la même source.



Il est à signaler que L'AFRICOM et les Forces Armées Royales entretiennent des relations de partenariat fondées sur le respect mutuel, la confiance réciproque et le professionnalisme. Ces relations se concrétisent chaque année par des programmes de coopération militaire, notamment l'Exercice ”African Lion”, considéré parmi les exercices interalliés les plus importants dans le monde. Des réunions de planification pour l’édition 2020 de l'Exercice ”African Lion” entre l'armée américaine et les Forces Armées Royales, en présence de représentants militaires de plusieurs pays, ont commencé, depuis la mi-août 2019, au niveau de l’Etat-Major de la Zone Sud, à Agadir.