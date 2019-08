Maroc : Le CSPJ déterminé à gérer la situation professionnelle des magistrats en toute transparence

Dans un communiqué suite aux échos favorables suscités par les résultats de ses activités auprès de la famille de la justice après leur diffusion sur son site web, le conseil a affirmé son attachement à prendre en considération les priorités de l'étape actuelle, les attentes des magistrats, les aspects liés aux conditions sociales et à l'état de santé ainsi que les besoins des tribunaux, afin de combler tout déficit et veiller au bon déroulement de leur action.



Les activités du CSPJ ont porté notamment sur l'affectation de 318 juges pour leurs nouveaux postes suite à leur promotion, la mutation de 331 magistrats dans d'autres juridictions et la nomination d'attachés de justice de la promotion 42, au nombre de 160.



En outre, le conseil s'est félicité des efforts de réforme déployés par ses différentes composantes, selon des approches intégrées et des mécanismes de gouvernance rationnels au niveau particulièrement de la commission de gestion de la situation professionnelle des magistrats et de ses différents membres.



Il cite à cet égard la mise à profit d'applications de pointe spécialement conçues pour la mise en œuvre des diverses missions, conférent une visibilité sur la situation des tribunaux et permettant l'adoption de décisions judicieuses, dans le droit fil des objectifs escomptés.



Le CSPJ a par la même occasion rendu hommage aux magistrats du Royaume pour le sérieux et l'engagement dont ils ont fait preuve durant cette phase capitale en vue de promouvoir un pouvoir judiciaire indépendant, fort, efficient et à l'écoute des attentes de tous.



Il a également fait part de sa détermination à développer des mécanismes en matière de meilleures pratiques en s'ouvrant sur les divers mécanismes de communication et de dialogue sérieux, afin d'accomplir ses missions selon une vision stratégique indépendante, réaliste et bien définie.