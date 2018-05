Maroc : Le 10e congrès national du PPS adopte le document politique et les statuts du parti

Le 10ème congrès national du Parti du progrès et du socialisme (PPS), ouvert vendredi à Bouznika, a adopté samedi le document politique et les statuts de la formation. Les congressistes ont approuvé, au cours d'une séance plénière, le rapport sur le document relatif à la thèse politique du parti qui a pour but d'engager une réflexion sur l'étape que traverse le PPS, et de prospecter l'avenir dans le cadre des responsabilités politiques, organisationnelles et historiques assumées par la formation du livre.



Le projet de thèse politique comprend six volets portant sur des questions d'ordre idéologique, politique, socio-économique et culturel ainsi que celles relatives à la situation sur la scène internationale et la position du parti.



Le congrès national du Parti a également approuvé le rapport du comité du statut après les amendements introduits au projet notamment l'élection d'un membre supplémentaire à siéger au sein du comité central et représentant les organisations parallèles et des secteurs socioprofessionnels.



Le congrès, qui a également adopté le rapport du comité central présenté la veille par Nabil Benabdellah à l'ouverture du congrès, poursuivra ses travaux par la tenue de la première session du Comité central et l'élection d'un nouveau secrétaire général.