Maroc: Lancement du portail électronique "Tadqiq" dédié aux candidats du Bac 2019

Le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé, vendredi, le lancement de la nouvelle plateforme baptisée "Tadqiq" dédiée aux candidats du BAC, session juin 2019.



Cette nouvelle plateforme vise à fournir une base de données précise et actualisée avec des données identiques à celles contenues dans les dossiers de candidature et les documents officiels au niveau de l'établissement scolaire, le but étant d'éviter des erreurs au moment de la saisie des données personnelles des élèves et dont la correction coûte cher aussi bien aux candidats qu'à l'administration scolaire.



"Tadqiq" permettra aux candidats à l'examen national unifié du baccalauréat de vérifier les données sur la carte électronique de candidature et de les approuver ou demander leur modification si elles ne sont pas identiques à celles figurant dans le dossier de candidature, souligne le ministère dans un communiqué, précisant que la vérification ainsi que l'approbation des données personnelles des candidats doivent se faire avant le 24 février courant.



Les examens du baccalauréat au titre de l'année scolaire 2018-2019 se tiendront les 11, 12, 13 et 14 juin, alors que la session de rattrapage est programmée les 4, 5, 6 et 8 juillet.