Maroc: La croissance nationale devrait s'établir à 3,3% en 2018 et à 3,1% en 2019 (Bank Al-Maghrib)

La croissance nationale devrait s'établir à 3,3% en 2018, après 4,1% en 2017, et revenir à 3,1% en 2019 avant d'augmenter à 3,6% en 2020, a indiqué Bank Al-Maghrib. "Les données publiées par le HCP pour le deuxième trimestre indiquent un niveau d'activité en deçà des prévisions. Tenant compte de ces réalisations et des indicateurs infra-annuels disponibles, la croissance devrait s'établir, selon les prévisions de Bank Al-Maghrib, à 3,3% en 2018 après 4,1% en 2017" et revenir à 3,1% en 2019 avant d’augmenter à 3,6% en 2020, a précisé la Banque centrale dans un communiqué publié mardi à l'issue de la 4ème et dernière session trimestrielle de son Conseil en 2018.



La valeur ajoutée agricole progresserait de 4,6% au lieu de 15,4%, tandis que le rythme des activités non agricoles est prévu en léger accroissement de 2,7% à 3,1%, a fait savoir la même source, précisant qu'à moyen terme, la croissance non agricole s’accélérerait à 3,4% en 2019 et à 3,7% en 2020.



Sous l’hypothèse d’un retour à une production céréalière moyenne de 80 millions de quintaux, la valeur ajoutée agricole reculerait de 0,8% en 2019, puis s’accroîtrait de 3,3% en 2020.