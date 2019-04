Maroc : La construction d'un musée de la culture juive est une initiative ‘’exceptionnelle’’ (Mehdi Qotbi)

Le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, a qualifié d’initiative ‘’exceptionnelle’’ la restauration du musée Al Batha et la construction d’un musée de la culture juive, dont le lancement des travaux a été donné lundi par le Roi Mohammed VI.



‘’Le Maroc est en train de lancer un message fort au monde, selon lequel la coexistence entre les Marocains et toutes les autres religions est une réalité’’, a souligné M. Qotbi dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de lancement des travaux de restauration du musée Al Batha et de construction du musée de la culture juive. ‘’Après le message de paix qui était la visite du Pape, le Maroc, sous la conduite de SM le Roi, est en train de lancer un message au monde, car nous avons besoin de ce message pour la diffusion de la paix et de l’amour entre les êtres et entre les cultures’’, a-t-il dit.



De son côté, le directeur du musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain et chargé de la réhabilitation des musées, Abdelaziz El Idrissi, a souligné que le projet de réhabilitation du musée Al Batha, l’un des monuments historiques les plus anciens de Fès et l’un des importants musées au niveau national, et la création du musée de la culture juive constituent un ‘’grand pas visant à donner une impulsion à la ville et mettre la lumière sur le rôle joué par le Maroc à travers les siècles dans le développement de la civilisation islamique, au vu de ses liens avec l'Afrique et l'Europe’’.



Il a qualifié de ‘’très importante’’ l’initiative de créer un musée dédié à la culture juive, l’un des affluents de l’identité marocaine, ajoutant que le Maroc est l’un des pays pionniers en matière de préservation des identités plurielles, conformément à l’esprit de la Constitution, consacrant la diversité des composantes et affluents de la culture et l’identité marocaines.



Le nouveau musée des arts de l’Islam sera le premier du genre au niveau de la Méditerranée et constituera une fierté pour le Maroc, dans la mesure où il va couvrir toutes les époques depuis la création de l’Etat marocain, s'est-il félicité.



Le Roi Mohammed VI a visité, lundi, plusieurs projets réalisés dans le cadre des programmes de réhabilitation et de mise en valeur de l'ancienne médina de Fès, et procédé au lancement des travaux de restauration du musée "Al Batha" et de construction d'un musée de la culture juive. Ces projets, visités ou lancés en ce jour par le Souverain, s'inscrivent en droite ligne de la Vision éclairée du Roi visant à préserver le patrimoine national dans toutes ses formes d'expression et de le protéger au bénéfice des générations futures, ainsi que dans le cadre des efforts déployés en vue de promouvoir le rayonnement de la cité millénaire de Fès qui a été, de tout temps, un modèle de coexistence entre les civilisations et les cultures.