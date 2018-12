Maroc: La communauté juive célèbre à Taroudant la Hiloula de David Ben Baroukh

Venus de différentes villes du Royaume et de l’étranger, les membres de la communauté juive marocaine affluent, chaque année, au mausolée de ce saint juif pour célébrer les festivités de la hiloula. Outre le rituel, le moussem est marqué par une collecte de dons destinés aux serviteurs et à l’entretien des lieux.



Au cours d’une cérémonie tenue en présence du wali de la région de Souss-Massa, Ahmed Hajji, du gouverneur de la province de Taroudant, Lahoucine Amzal, et de plusieurs personnalités civiles et militaires, l’assistance a récité des chants religieux et élevé des prières pour le repos de l’âme de feu Mohammed V et de feu Hassan II, implorant Dieu de combler de ses bienfaits le Roi Mohammed VI, et l’ensemble des membres de la famille royale.



Les membres de la communauté juive ont exprimé, à cette occasion, leur attachement indéfectible à leur marocanité et au glorieux Trône Alaouite.