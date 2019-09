Maroc: La Zaouia des Tijanes 'Al Mahssar' entame à Essaouira son moussem annuel

La Zaouia des Tidjanes dite ''Al Mahssar'' a entamé lundi son moussem religieux annuel à la commune rurale d'Imin Talit, à quelque 70 km d'Essaouira.



Au sanctuaire de Sidi Mohaind Ettalidi, et dans une ambiance de piété et de recueillement, une cérémonie religieuse a été organisée, en présence notamment du gouverneur de la province d'Essaouira, Adil El Maliki, et de chefs de services extérieurs, des élus et des représentants des autorités locales.



Tenue en présence de plusieurs adeptes de ladite confrérie et de visiteurs, en provenance des zones avoisinantes et de différentes régions du Royaume, cette cérémonie a été agrémentée par des séances de déclamation et de psalmodie du Saint Coran, ainsi que de Samâa et du Madih.



Ce moussem religieux qui se tient au début de chaque année de l'Hégire, est considéré comme l'un des rituels religieux et socioculturels les plus importants et attendus au niveau de la province d'Essaouira, plus particulièrement dans la région de Haha.



Ce rendez-vous annuel, se veut, en outre, un espace de rencontre et de retrouvaille, une semaine durant, entre érudits et ouléma, ainsi que des imams, des déclamateurs, et des mémorisateurs du Saint Coran, issus de plusieurs régions du Royaume.



A cette occasion, le gouverneur et les membres de la délégation officielle l'accompagnant, ont été conviés à assister au rituel d'immolation de bovins.



A noter que Sidi Mohaind Ettalidi s’est installé dans la région de Haha depuis l’année 1298 de l’Hégire avant de tirer sa révérence en 1348 de l’Hégire.



Le site de la Zaouia ''Al Mahssar'', compte entre autres, le sanctuaire de Sidi Mohaind Ettalidi ainsi qu'une école traditionnelle d'enseignement coranique.