Maroc : La DGSN se dote d'un compte Twitter

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) vient de créer un compte officiel sur le réseau social "Twitter", dans le cadre de la série d'initiatives mises en oeuvre afin de consolider l'ouverture de ses services et de renforcer la communication institutionnelle avec l'opinion publique au sujet de l'ensemble des affaires relatives aux attentes des citoyens en matière de sécurité.



Consciente de l'importance de la médiatisation des informations relatives à la sûreté dans le renforcement du sentiment de sécurité, la DGSN veille à diversifier ses mécanismes de communication et à renforcer son ouverture sur l'ensemble des citoyens ainsi que les étrangers touristes et résidents, indique la DGSN dans un communiqué, notant qu'elle est également consciente de l'importance de l'ouverture sur les réseaux sociaux en tant qu'outils de sensibilisation à la sûreté et de communication avec l'opinion publique au sujet des questions relatives aux services de police.



Cette nouvelle approche de la communication institutionnelle de la DGSN vient s'ajouter à la publication du nouveau numéro de la revue de police sur support papier, ajoute la même source, annonçant l'arrivée prochaine de la version numérique de ladite revue sur les téléphones portables.



Par ailleurs, la DGSN rappelle l'institutionnalisation et le maintien des portes ouvertes de la sûreté nationale en tant que rendez-vous annuel de communication directe avec l'ensemble du public, outre l'amélioration des informations et des mises au point quotidiennes de la Direction à travers des communiqués officiels concernant toutes les questions relatives à la sécurité des citoyens, conclut le communiqué.