Maroc: La Commission Spéciale sur le Modèle de Développement établit une charte morale

La Commission Spéciale sur le Modèle de Développement a établi, lors d'une réunion plénière lundi à l’Académie du Royaume, une charte morale, contenant des règles relatives à son fonctionnement et à l'engagement de ses membres.



Quelques principes se dégagent de cette charte : Les membres de la Commission prennent part à ses travaux à titre bénévole. Aucune rémunération ou avantage, sous quelque forme que ce soit, ne sont prévus à cette fin. Les membres s'engagent à informer le Président de tout risque de conflit d'intérêt lié à leur participation aux travaux de la Commission.



Le travail de la commission est collaboratif et mobilise l'intelligence collective de ses membres mais aussi de toute la société marocaine. Selon les termes de cette charte : « Toutes les idées doivent être écoutées, sans aucun jugement de valeur ».



Au cours des séances d'écoute et d'audition, les membres de la Commission sont tenus à la neutralité et à s'inscrire dans une approche ouverte, sans jugement ou prise de position sur les avis des parties-écoutées.