Maroc : La Chambre des représentants annonce la composition de ses groupes parlementaires et élit les membres de son bureau

La Chambre des représentants a tenu jeudi une séance plénière consacrée à l'annonce de la composition des groupes et groupements parlementaires, ainsi qu'à l'élection des membres de son bureau, au titre de la 2ème période de la dixième législature 2016-2021.



Lors de cette séance, il a été procédé à l'annonce des présidents des groupes et groupements parlementaires à savoir Driss El Azami El Idrissi du groupe de la justice et du développement (PJD), Mohamed Aboudrar du groupe authenticité et modernité (PAM), Taoufik Kamil du groupement constitutionnel, Noureddine Madiane du groupe istiqlalien de l'Unité et de l'Egalitarisme, Mohamed Moubdie du groupe Haraki, Chakrane Amam, du groupe socialiste et Mme Aicha Lablak du groupement parlementaire du Progrès et du Socialisme.



Concernant la composition du bureau, Slimane El Amrani du PJD a été élu premier vice-président de la Chambre, Mohamed Touimi Benjelloun du groupe authenticité et modernité (PAM), Mohamed Joudar du groupement Constitutionnel, Abdelouahed Ansari du groupe istiqlalien de l'Unité et de l'Egalitarisme, ont été élus respectivement 2ème, 3ème et 4ème vice-président.



De même, Mohamed Ouzzine du groupe Haraki, Idris Echtaibi du groupe socialiste, Meryama Boujemaa du PJD et Hayat El Machfoue du PAM ont été élus respectivement 5ème, 6ème, 7ème et 8ème vice-président, tandis que Khalid El Boukarai (PJD) et Mohamed Chrourou (PAM) ont été élus questeurs.



Par ailleurs, Azzouha El Arrak du PJD, Asmae Rhlalou du groupement constitutionnel et Salek Boulon du groupe istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme ont été élus secrétaires de la Chambre.



S'exprimant à cette occasion, M. El Malki a exprimé le souhait de voir toutes les composantes du nouveau bureau s'acquitter de leurs fonctions afin de continuer à travailler dans le même esprit, avec la même volonté et la même méthodologie.



Il n'a pas manqué de saluer l’action des membres du bureau provisoire ayant dirigé les affaires internes de l'institution tout en se félicitant de leur contribution au bon déroulement du processus électoral. La Chambre des représentants a tenu vendredi dernier une séance plénière, au cours de laquelle, Habib El Malki, de l'Union socialiste des Forces populaires, a été réélu président de la Chambre.