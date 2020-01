Maroc: La CSMD poursuit ses séances d'écoute par une réunion avec la CDT

La CDT est représentée à cette troisième journée des séances d'écoute par son secrétaire général, M. Abdelkader Zayer, son secrétaire général-adjoint, Khalid Alami Houir, et les membres du bureau exécutif, MM. Abdelkader Omari, Younes Firachine et Abdelmajid Radi ainsi que par deux membres du conseil national du syndicat, MM. Othmane Baka et Khalil Bensami.



La CSMD a tenu, durant ces trois jours, des réunions avec les représentants du Parti Justice et Développement (PJD), de l'Union socialiste des forces populaires (USFP), du Parti de l'Istiqlal (PI), du Mouvement démocratique et social (MDS), de l'Union marocaine du Travail (UMT) et de l'Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM) et qui ont exposé leurs visions du nouveau modèle de développement.



La Commission Spéciale avait décidé la semaine dernière de procéder, à partir du 2 janvier, à l'écoute des institutions et des forces vives de la nation incluant les partis politiques, les syndicats, le secteur privé et les associations et ce, dans un esprit d'ouverture et de construction commune. Cette écoute large et ouverte vise à recueillir les contributions et les avis des parties sollicitées en vue de l'élaboration d'un modèle de développement, indique-t-on auprès de la Commission. Dans cette même logique de participation et d'inclusion, la CSMD a fait savoir qu'elle mettra en place une plateforme digitale permettant de recevoir et de collecter les contributions et les idées soumises par les citoyens afin d'enrichir le débat et de partager les expériences et les réflexions.