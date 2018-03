Maroc: L'Inspecteur général des FAR reçoit le Secrétaire général adjoint de l'OTAN

Sur Hautes instructions du Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d'armée, Inspecteur Général des FAR, a reçu au niveau des l'Etat-Major général des FAR, M. Alejandro Alvargonzalez, Secrétaire Général Adjoint de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), chargé des Affaires politiques et de la Politique de sécurité, en visite au Royaume du 21 au 23 mars, à la tête d'une importante délégation.



Selon un communiqué de l’Etat-Major général des FAR, les entretiens ont porté sur le renforcement de la coopération militaire bilatérale entre les Forces Armées Royales et l'OTAN, ainsi que sur les questions d'intérêts communs. Les deux responsables ont, par ailleurs, examiné les moyens d'encourager et d'élargir cette coopération. Ils ont exprimé leur satisfaction quant à l'excellence des liens de partenariat entre les Forces Armées Royales et le Commandement militaire de l'OTAN, ajoute le communiqué.



Ont assisté à ces entretiens les Chefs de bureau concernés de l’Etat-Major Général des FAR , les Inspecteurs des Forces Royales Air et de la Marine Royale, ainsi que les membres de la délégation otanienne.



La coopération militaire entre le Royaume du Maroc et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord couvre les domaines de la formation des Officiers des FAR dans les Ecoles et Centres de l'Alliance, l'échange de visites et la participation aux exercices de l'OTAN.



Les relations entre le Royaume du Maroc et l'OTAN sont régies par le Programme Individuel de Partenariat et de Coopération (PIPC) sous forme de plan d'action multidimensionnel, visant le renforcement des capacités opérationnelles et le développement de l’interopérabilité dans le domaine de la défense.