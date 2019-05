Maroc: Kamal Lahlou nommé membre de la Commission Marketing du CIO

Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a nommé le vice-président du Comité national olympique marocain, M. Kamal Lahlou, membre au sein de la Commission Marketing du CIO.



Cette nomination s'inscrit dans le cadre de la recommandation 40 de l’agenda olympique 2020, véritable feuille de route de l’actuel président et avec l’accord des présidents de Commissions, indique le CIO.



La consécration de M. Kamal Lahlou intervient après sa nomination à la même commission au sein de l’Association des Comités nationaux olympiques.



Il s'agit d'une reconnaissance internationale du parcours de M. Lahlou au sein du mouvement olympique, de son dévouement et de sa compétence. Cette nomination constitue également une distinction pour l’olympisme marocain et le rôle qu’il joue au sein des instances internationales.