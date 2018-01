Maroc/Jerada: Les attentes de la population au centre d'une rencontre entre responsables et représentants des jeunes

Le ministre de l'Energie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rabbah, et le Wali de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, Mouad El Jamai ont tenu, mercredi soir à Jerada, une rencontre avec des représentants des jeunes de la province, consacrée à l'examen des revendications et attentes de la population de la province.



Ont assisté également à cette rencontre, la Directrice générale de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), Amina Benkhadra, le Directeur général par intérim de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi, et d’autres responsables.



Lors de cette rencontre, marquée par la franchise et la responsabilité, les représentants des jeunes ont exposé leurs revendications liées notamment à la création d'emploi, à l'investissement, au renforcement des infrastructures et à l’accès aux services de base, notamment l'enseignement et la santé.



Les autres revendications englobent les secteurs de l’agriculture, de l’industrie, de l’habitat, de la culture, des sports, du tourisme, de la femme et de l’enfance, de l’électricité et de l’eau potable, de l’énergie et des mines, de l’infrastructure routière et du transport et de la mise à niveau urbaine.



Dans une déclaration à la presse, Abbas Mhamadi, l'un des représentants des jeunes, a indiqué que les discussions, qui ont porté sur nombre de points inscrits dans le dossier revendicatif, étaient "fructueuses" et que l'interaction des responsables était "efficace", ajoutant que les responsables ont donné des promesses pour la satisfaction de nombreuses revendications.



Pour sa part, Aziz Ait Abbou, également du groupe des représentants des jeunes, a fait savoir que cette rencontre a constitué une occasion pour examiner plusieurs revendications et écouter les réponses apportées par les responsables en vue de les transmettre à la population, notant que le dialogue reste ouvert.



MM. Rabbah et El Jamai ont tenu, à cette occasion, à saluer le caractère pacifique des manifestations, notant qu’une suite positive sera donnée à la majorité des revendications formulées, selon un calendrier bien défini.



Le ministre a souligné qu’il sera procédé à l’élaboration d’un nouveau plan de développement propre à la province de Jerada susceptible de dynamiser le processus de développement et d’améliorer la situation socio-économique de la population.



Notant qu’une enquête sera ouverte concernant la procédure de liquidation des Charbonnages du Maroc (CDM), M. Rabbah a indiqué que les perspectives d’investissement dans le secteur sont encourageantes et que toutes les opportunités offertes dans ce secteur seront exploitées pour créer des postes d’emploi.



Le ministre qui a affirmé que des mesures seront prises pour remédier dans l’immédiat à certains défis, a fait savoir que certaines problématiques nécessitent du temps pour mener des consultations avec les parties concernées et apporter des réponses appropriées aux attentes.



De son côté, le Wali a mis en avant l’existence d’une réelle volonté chez les responsables pour insuffler une nouvelle dynamique au développement de la province de Jerada et combler les déficits dont elle souffre.



Et d'ajouter qu'il a été convenu de trouver une alternative économique, d’investir dans des secteurs prometteurs, tels l'agriculture et le tourisme, d’encourager les jeunes à créer des entreprises et coopératives, en plus de la mise à profit du capital humain en vue de favoriser le développement local.



Il sera également question d'assurer des formations aux jeunes dans différentes spécialités en vue de développer leurs compétences et leur permettre une meilleure intégration dans le marché de l’emploi, a affirmé M. El Jamai tout en assurant que les promesses données et les engagements pris seront respectés et concrétisés.



Cette rencontre fait suite à une série de rencontres tenues récemment par le Wali de la région de l’Oriental et le gouverneur de la province de Jerada, avec les représentants des partis politiques et de la société civile, ainsi qu’avec les élus pour examiner les contraintes de développement dans la province et les moyens d'y remédier.



’’L’appel de Jerada a été entendu et le gouvernement va répondre de manière appropriée aux revendications des habitants’’, avait déclaré le Wali à l’issue de ces rencontres.





Atlasinfo avec MAP