Maroc-Jamaïque: Volonté commune pour raffermir les relations de coopération

La ministre du Tourisme, de l'artisanat, du Transport aérien et de l'Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui s'est entretenue, mercredi à Rabat, avec la ministre des Affaires étrangères et du commerce extérieur de la Jamaïque, Kamina Johnson Smith, des moyens de raffermir les relations de coopération entre les deux pays.



Lors de cette entrevue, les deux parties ont abordé les perspectives et les moyens de développer et renforcer les relations entre le Maroc et la Jamaïque, indique un communiqué du ministère du Tourisme, de l'artisanat, du Transport aérien et de l'Economie sociale.



A cette occasion, Mme Fettah Alaoui a donné un aperçu sur l'état des lieux du secteur du tourisme au Maroc, tout en faisant part de la disposition de son département à développer les relations entre les deux pays dans les domaines relevant de ses compétences.



La ministre a, en outre, mis en avant les relations d'amitié et de coopération liant le Maroc et la Jamaïque dans plusieurs domaines, ainsi que l'évolution que connaissent ces rapports sur le plan économique et en matière de développement. Elle par la même souligné l’importance du transport aérien et les perspectives prometteuses de son développement.



Selon la même source, les deux parties ont convenu de développer les relations entre les deux pays, notamment dans les domaines du tourisme durable et de l'aviation.



Plus tôt dans la journée, la ministre des Affaires étrangères et du commerce extérieur de la Jamaïque, Kamina Johnson Smith s'est entretenue avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita.



A cette occasion, les deux pays ont signé une convention qui servira de feuille de route pour la coopération bilatérale pour la période allant de 2020 à 2022.