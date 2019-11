Maroc : Ivanka Trump visite l'Institut spécialisé dans les métiers de l’aéronautique à Casablanca

A cette occasion, Mme Ivanka Trump a pris connaissance des grands projets mis en oeuvre par le Maroc dans le domaine de l’aéronautique et effectué une tournée à travers les différents ateliers de l’ISMALA, qui relève de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT).



Mme Ivanka Trump a saisi cette occasion pour féliciter les étudiantes de l'ISMALA pour leurs efforts et leur implication dans le développement du secteur aéronautique au Maroc, notant que leur parcours dans ce domaine, qui reste largement dominé par les hommes, constitue une source d’inspiration pour toutes les femmes marocaines.



La Conseillère du président américain a également mis en avant le rôle important que joue cet Institut en matière de formation, soulignant que l'ISMALA représente une opportunité pour la jeunesse marocaine et plus particulièrement pour les femmes en leur permettant de promouvoir leurs talents et renforcer leurs compétences dans un domaine à forte valeur ajoutée.



Elle a, par ailleurs, salué la mise en place au Maroc de l'atelier de mentorat de jeunes filles en sciences (WiSci camp), qui est le fruit d'une collaboration entre le gouvernement marocain, Millennium Challenge Corporation (MCC), Google et Intel.



Pour sa part, le président directeur général du MCC, Sean Cairncross, a mis en relief la place qu'occupe la femme au sein de la société marocaine et son rôle dans le développement économique, rappelant toutefois que le taux d’intégration de la femme marocaine dans le milieu du travail reste faible.



C’est dans ce cadre que MCC-Compact œuvre pour le développement de programmes d’éducation et de formation professionnelle, notamment à travers des instituts de formation tels que l’ISMALA, en vue de développer le potentiel des femmes, a-t-il souligné.



Dans une déclaration à la presse, le ministre de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Said Amzazi, a fait savoir que dans le cadre du partenariat avec le MCC-Compact, quelque 90 établissements vont bénéficier de programmes de réhabilitation et de mise en œuvre de projets intégrés portant sur une nouvelle approche pédagogique à travers l’utilisation des nouvelles technologies.



Il a également indiqué que Mme Ivanka Trump a annoncé lors de sa visite de travail dans le Royaume (7-8 novembre), l’organisation de l’événement mondial "Women science camp" en juillet au Maroc, relevant qu’il constitue une occasion pour les jeunes marocaines de monter leurs compétences dans plusieurs domaines.



De son côté, la directrice générale de l'OFPPT, Loubna Tricha, a affirmé que l'ISMALA fera l'objet d'une extension dans le cadre du programme Compact II porté par le MCC, dans le but de soutenir et d'appuyer la formation professionnelle.



Ce programme porte sur l'extension de deux établissements de formation professionnelle et la création de cinq autres: un établissement multi-sectoriel, trois centres dédiés aux métiers de la santé, et un autre au transport et a la logistique, a-t-elle ajouté.