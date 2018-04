Maroc: Imilchil abrite la 1ère édition du raid sportif Agoudal

La première édition du raid sportif Agoudal a été organisée, du 16 au 18 avril, dans la commune d’Imilchil relevant de la province de Midelt à l’initiative de l’association Akhiam pour le développement économique et social. Au total, 53 participants répartis en 26 équipes ont pris part à ce raid sportif qui est une combinaison entre un Trail (course à pied en pleine montagne) et une course de Vélo Tout Terrain (VTT).



Au terme de cette première édition initiée en partenariat avec les associations françaises "les Toqués de la Dalle" et "Solidarité, Echange Nord Sud", l’équipe des "Potions magiques" s’est vue classée première dans la catégorie "Mixte" avec un cumul de temps de 05 h 48 mn 55 s.



Dans la catégorie "Dames", la première place est revenue à l’équipe "Raid Hostens" alors que l’équipe "Prado 2" a occupé la première marche du podium de la catégorie "Homme" au classement général de la compétition.