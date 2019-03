Maroc-France : des panélistes appellent à la clarification des compétences pour une régionalisation réussie

Des panélistes marocains et français, réunis samedi à Casablanca dans le cadre de la 1ère édition du Forum des élus Maroc-France, ont appelé à la nécessité de clarifier les compétences pour la mise en œuvre d'une régionalisation avancée réussie.



S'exprimant lors d'un panel sous la thématique "Régionalisation avancée: Clarification des compétences", le président de la commission de justice, de législation et des droits de l'Homme à la Chambre des représentants, Adil Bitar, a considéré que la question de la clarification des compétences constitue "une phase essentielle" dans l'avancement du processus de la régionalisation avancée au Maroc.



"Le Maroc a opté pour un choix de fixation des compétences de la région", a-t-il dit, rappelant que la région dispose de compétences propres, d'autres partagées entre l'Etat et la région (développement économique, développement rural, développement social, environnement, culture et tourisme), et d'autres compétences qui sont transférées de l'Etat à la région notamment celles relatives aux équipements et infrastructures, à l'industrie et à la santé.



"La difficulté est liée à l'instauration d'une charte de mise en œuvre de ces compétences pour pouvoir délimiter les champs de prise de décision et d'exécution des régions et de l’Etat", a-t-il poursuivi, tout en insistant sur l'importance d'accélérer le rythme du travail et la mise en application des dispositifs de la loi organique n° 111-14 relative aux régions.



Pour sa part, le conseiller régional d'Île-de-France, Jean-François Vigier, a mis l'accent sur l'importance de mettre à la disposition des collectivités territoriales des moyens financiers et des ressources fiscales nécessaires en vue d'exercer les compétences qui leurs sont confiées.



L'élu français a, dans ce sens, mis en avant l'utilité du partage d'expériences entre le Maroc et la France en vue d'opter pour les bons choix au niveau de la mise en œuvre de la régionalisation avancée.



De son côté, l'ancien Wali de la région du Grand Casablanca, M'hamed Dryef, a salué les efforts déployés par les élus et les conseils régionaux qui "fonctionnent relativement bien", a-t-il souligné, à travers l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement du territoire et la réalisation d'un plan de développement régional (PDR).



"Cependant, il reste beaucoup plus de compétences à entamer pour être visible et lisible pour la population et pour créer la crédibilité nécessaire pour faire de la région un véritable creuset de développement économique et social au Maroc", a-t-il estimé.



Dans le même sillage, le président d'honneur de la Région Île-de-France, Jean-Paul Huchon, s'est dit ravi de participer à ce panel, qui constitue une occasion de jeter la lumière sur les différentes pratiques des deux pays, et d'en adopter les bonnes, soulignant l'importance de faire de la région un "espace de décision" et de la doter de la marge de manœuvre et des compétences requises pour décider de son avenir sur le long terme.



Pour ce faire, la compétence doit être "générale", pour pouvoir toucher à tous les domaines de décision, a-t-il souligné.



Cette rencontre connait la participation de quelque 200 élus de tous bords politiques et des personnalités des deux pays qui débattent, tout au long de la journée, des moyens de réunir les conditions de la compétitivité économique et de l'attractivité territoriale, en disséquant trois principales thématiques: "Régionalisation avancée : clarification des compétences", "Développement économique des territoires" et "la participation citoyenne".



L'objectif de cette première édition est de dresser le panorama des expériences de chacun et d'en tirer les enseignements nécessaires, afin d'écrire un "discours de la méthode" en valorisant les bonnes pratiques.



Le Forum offre aussi l'opportunité de renouer le contact avec les membres de la communauté marocaine établie à l’étranger qui, par leurs expériences professionnelles, sociales et politiques, s’acquittent d’un rôle essentiel et stratégique dans la dynamique de développement du Royaume.