Maroc-France: Charafat Afilal prend part à Lyon au Comité de Bassin Rhône Méditerranée

La Secrétaire d'Etat chargée de l’Eau, Charafat Afilal, a pris part, vendredi dernier à Lyon en France, à la séance du Comité de Bassin Rhône Méditerranée, qui constitue une opportunité de partage et d’échange d’expériences en matière de gestion intégrée et décentralisée des ressources en eau.



Cette rencontre, qui s’assigne également pour objectif de faire valoir les efforts de partenariat entre les organismes de gestion de bassins hydrauliques du Maroc et de la France, s’inscrit dans le cadre de la coopération, initiée en 2005, entre l’Agence du Bassin Hydraulique du Souss-Massa et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, indique un communiqué du Secrétariat d’État parvenu dimanche à la MAP, soulignant que ce cadre a été formalisé par la conclusion de 3 accords de jumelage dont le dernier couvrant la période 2014-2018, porte sur plusieurs domaines, notamment la gouvernance des comités de bassins hydrauliques.



Cet accord de jumelage permettra notamment aux responsables marocains de s’imprégner de l’expérience française en matière de gestion territoriale des ressources en eau, afin de parachever les travaux entamés de mise en place de Conseils de Bassins hydrauliques marocains, explique le communiqué, notant que ces derniers ont été créés en vertu de la loi 36-15 sur l’eau pour renforcer la concertation à l’échelle des bassins, plus précisément sur les questions relatives à la planification et la gestion de l’eau.



Au Maroc, les 10 agences de bassins hydrauliques, en tant qu’établissements publics, sont dotées d’une large autonomie pour gérer et administrer l’eau et le domaine public hydraulique, en concertation avec les acteurs concernés à l’échelle des bassins, notamment la société civile et les élus, précise-t-on de même source.



Mme. Afilal a présidé à cet effet une importante délégation marocaine composée de plusieurs directeurs d’agences de bassins hydrauliques du Royaume, ainsi que de responsables centraux du Secrétariat d’État Chargé de l’Eau, ajoute le communiqué.