Maroc: Fatima El Hassani élue présidente du Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Fatima El Hassani, du Parti Authenticité et Modernité (PAM) a été élue, lundi à Tanger, présidente du Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, pour succéder à Ilyas El Omari.



L'ex-journaliste a été élue à l'unanimité, remportant les 63 votes des membres du Conseil, suite au retrait de la candidature de son adversaire, Said Khairoun, du Parti de la Justice et du Développement (PJD), avant le début de l'opération de vote.



S'exprimant à l'occasion de l'ouverture de la session, le Wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de la préfecture de Tanger-Assilah, Mohamed Mhidia, a indiqué que la session pour l'élection d'un nouveau président du Conseil de la région et de ses vice-présidents est tenue conformément à la loi organique n°111-14 relative aux régions, et à la décision du ministre de l'Intérieur n°19/2 du 17 octobre 2019, portant sur l'ouverture des candidatures pour le poste de président du Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, suite à la démission de l'ancien président de son poste.