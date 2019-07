Maroc - États-Unis : Boucetta s'entretient à Rabat avec des membres du congrès américain

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette rencontre, Linda T. Sanchez, membre du congrès américain, a indiqué que les deux parties ont passé en revue les moyens à même de promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines politique et économique, ajoutant que les échanges avec Mme Boucetta ont également porté sur d'autres questions d'intérêt commun.



Cette rencontre a été aussi l'occasion de s'informer des différentes initiatives entreprises par le Maroc afin d'améliorer davantage la situation économique et de promouvoir les investissements à l'étranger, a ajouté Mme Sanchez, notant que les membres du congrès américain et Mme Boucetta se sont penchés, par ailleurs, sur les questions de la migration et de la sécurité, dans le but de favoriser le partage d'expériences dans ces domaines.



Les membres de la délégation américaine sont en visite au Royaume et tiendront des rencontres avec plusieurs responsables autour des opportunités de coopération entre le Maroc et les États-Unis.