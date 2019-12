Maroc-Espagne : une cellule terroriste partisane de "Daech" arrêtée (BCIJ)

Dans le cadre des efforts continus déployés pour lutter contre le danger terroriste, le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a réussi mercredi, en coordination avec la police nationale espagnole, à démanteler une cellule terroriste partisane de "Daech", porteuse de projets terroristes et composée de 4 membres âgés entre 24 et 39 ans.



Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les services de sécurité marocains et espagnols, a permis d'arrêter 3 individus s'activant dans la région de Farkhana et Béni Nsar (Nador), dont le frère d'un combattant présent sur la scène syro-irakienne, indique un communiqué du BCIJ, précisant que le chef de cette cellule a été arrêté simultanément dans la banlieue de la capitale espagnole, Madrid.



Les premiers éléments de l'enquête ont prouvé que les membres extrémistes de cette cellule ont adhéré à des campagnes de propagande faisant l'apologie des actes sanguinaires de "Daech", tout en intensifiant des appels d'incitation en représailles contre la mort du "calife" présumé de cette organisation terroriste, a ajouté la même source.



L'enquête a montré que les éléments de cette cellule organisaient des réunions pour assurer le suivi de la situation actuelle de la scène syro-irakienne et planifier des opérations terroristes en réponse aux appels répétitifs des leaders de "Daech" ciblant divers pays du monde, a fait savoir le BCIJ. Cette opération a permis de saisir des équipements électroniques, des téléphones portables, des cagoules, ainsi que des livres et des manuscrits à caractère extrémiste, note le communiqué.



Cette opération sécuritaire conjointe intervient au moment où le danger terroriste, qui guette les deux Royaumes, ne cesse de croître, au moment où les alliés de "Daech" intensifient leurs activités en dehors des zones de tension, à l'aide de campagnes d'incitation dans divers pays. Les suspects seront déférés devant la justice dès la fin de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, conclut le communiqué.