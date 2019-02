Maroc-Espagne: échanges commerciaux en progression annuelle de 11,5% entre 2010 et 2017

Les échanges commerciaux entre le Maroc et l'Espagne ont enregistré un rythme de progression annuel de 11,5% entre 2010 et 2017 soit une multiplication par 2,3, selon un profil-échange publié par la Direction des études et prévisions financières (DEPF).



En effet, les transactions commerciales maroco-espagnoles ont connu un essor important au cours des deux dernières décennies, fait remarquer la DEPF, précisant que ces échanges bilatéraux qui se chiffraient à 22,3 milliards de dirhams (MMDH) en 2000, sont passés de 56,9 MMDH en 2010 et à 132,7 MMDH en 2017.



D'après la Direction, le commerce bilatéral a affiché une hausse de 13,2% en 2017 par rapport à une année auparavant, sous l'effet conjugué de la hausse des exportations marocaines vers l’Espagne de 11,3% (58,9 MMDH) et de celle des importations du Maroc en provenance de ce pays de 14,9% (73,8 MMDH).



Destinataire de 23,7% des exportations marocaines en 2017 (en amélioration de 6,8 points par rapport à 2010), l’Espagne se positionne comme premier client du Maroc et ce, depuis 2014 après avoir été historiquement le deuxième client du Maroc avec une part moyenne de plus de 17,7% entre 2000 et 2010 (contre 26,2% pour la France), relève encore la DEPF.



Pour leur part, les importations marocaines en provenance d’Espagne ont atteint 73,8 MMDH en 2017, en hausse de 14,9% par rapport à 2016, faisant de ce pays le premier fournisseur du Maroc avec une part de 16,8% du total des achats du Maroc.



Le premier poste d’acquisition est celui du gas-oils et fuel-oils avec une part de 11,7% du total des importations en provenance d’Espagne en 2017, suivi des moteurs à pistons, autres moteurs et leurs parties (17,8%), précise la même source.



Pour l’Espagne, le Maroc est le 11ème fournisseur (22ème en 2010) et le 9ème client (11ème en 2010) avec une part de marché en nette progression, fait savoir la Direction, précisant que le Maroc représente 2% des exportations de l’Espagne vers le monde en 2017, contre 1,2% en 2010.



En outre, le Maroc représente 2,8% des importations de l’Espagne en provenance du monde en 2017 contre 1,9% en 2010, selon la DEPF qui relève du ministère de l'Economie et des Finances.



S'agissant de la demande espagnole de biens adressée au Maroc, elle a continué de croître rapidement (5,5 % en 2017 après 3,7 % en 2016), permettant ainsi aux exportations marocaines à destination de ce pays de croitre de 11,3% pour s’établir à 58,9 MMDH en 2017.



Le premier poste d’exportation est constitué de vêtements confectionnés, qui représentent 23,9% du total des ventes nationales à destination de ce pays (14,1 MMDH en 2017, en hausse de 8,2% par rapport à 2016). Le second poste d’exportations est composé de fils et câbles pour l’électricité avec une part de 17,8% (10,5 MMDH en 2017, en hausse de 9,6% par rapport à 2016).



La modernisation du tissu productif et la montée en gamme des exportations marocaines, se reflètent dans les échanges avec l’Espagne. Ainsi, ce sont les produits "moyennement haute technologie" qui sont les plus dynamiques avec une part de 34,6% et une progression de 16,2% entre 2010 et 2016, note la même source.