Maroc-Espagne: Les cours constitutionnelles s'accordent sur la nécessité de renforcer leurs programmes de coopération

La cour constitutionnelle marocaine et son homologue espagnole se sont accordées sur la nécessité de renforcer leurs programmes de coopération.



A l'occasion d'une récente visite du président de la Cour constitutionnelle espagnole, Juan José González Rivas, à la tête d'une délégation, à la cour constitutionnelle à Rabat, l'accent a été mis sur l'importance de poursuivre ces programmes pour une meilleure coopération entre les deux institutions.



Selon un communiqué de la Cour constitutionnelle, cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de coopération bilatérale et du renforcement de la communication et de l'ouverture entre les deux institutions.



La visite a également été l'occasion pour les deux parties de partager les points de vue sur des questions comme la juridiction constitutionnelle et les spécificités de la jurisprudence constitutionnelle qui distinguent l'expérience de chaque pays, ajoute la même source.



Lors de cette réunion, qui s'inscrit dans le cadre des relations distinguées entre le Royaume du Maroc et le Royaume d'Espagne, les deux parties ont convenu d'échanger les visites et d'organiser des journées d'étude pour discuter des sujets d'intérêt commun.



Au cours de leur séjour au Maroc, les membres de la délégation espagnole ont visité le Mausolée Mohammed V où ils se sont recueillis sur les tombes de feu SM Mohammed V et feu SM Hassan II. Par la suite, M. González Rivas a signé le Livre d'or du Mausolée, conclut le communiqué.