Maroc-Espagne: Le Partenariat Stratégique multidimensionnel vise la consolidation du dialogue permanent

Le Partenariat Stratégique multidimensionnel entre les Royaumes du Maroc et d’Espagne, qui a fait l'objet d'un mémorandum d’Entente signé mercredi, lors d'une cérémonie présidée par le Roi Mohammed VI et le Roi Felipe VI au Palais Royal de Rabat, s’assigne pour objectif principal la consolidation du dialogue permanent et de la coopération concrète et mutuellement avantageuse entre les deux pays.



Les principes devant guider ce partenariat sont la souveraineté, l’unité nationale et l’intégrité territoriale, le règlement pacifique des différends, l’amitié et le bon voisinage, l’égalité, le respect mutuel, le dialogue et la coopération d’égal à égal, ainsi que le respect de la légalité internationale.



Ce partenariat englobe trois sphères d’action; à savoir: le Dialogue politique et sécuritaire, le Dialogue économique et le Dialogue culturel, éducatif et humain.



Concernant le dialogue politique et sécuritaire, le mémorandum d’Entente prévoit la mise en place d’un Conseil du partenariat stratégique global, présidé par les Ministres des Affaires Etrangères des deux pays, et qui constituera un cadre pour le maintien d’un dialogue politique permanent sur toutes les questions bilatérales (coopérations sécuritaire, militaire, parlementaire, décentralisée, en matière migratoire...) ; et la concertation sur les questions régionales et multilatérales, ainsi que la coordination en vue du renforcement des relations privilégiées entre le Maroc et l’Union Européenne (UE).



Pour ce qui est du dialogue économique, un Groupe d’impulsion économique sera établi, visant la consolidation des relations économiques (y compris dans le domaine énergétique), commerciales et d’investissement (infrastructures, ports…), le renforcement des échanges en matière de transfert de technologies, de recherche et de développement, ainsi que le développement du projet de liaison fixe à travers le Détroit de Gibraltar ; et l’optimisation de la coopération économique et financière, via les instruments de l’UE, le raffermissement de la coordination au sein des institutions financières, économiques et internationales, ainsi que la promotion d’une coopération tripartite mutuellement bénéfique avec des partenaires africains.



Dans le cadre du Dialogue culturel, éducatif et humain, le Maroc et l’Espagne s’engagent à entamer la réflexion pour la mise en place d’une entité chargée de la promotion de l’action culturelle, en vue de renforcer, en particulier, la coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la recherche, de la science et de la technologie, ainsi que d'encourager le transfert de technologies à travers la réalisation de projets de recherches communs ; et de promouvoir des liens humains et culturels entre les peuples marocain et espagnol, notamment la jeunesse, la facilitation de la mobilité entre les deux pays, et la consolidation des contacts entre leurs sociétés civiles ainsi que des échanges entre les médias et journalistes.