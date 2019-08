Maroc: El Otmani réaffirme l'engagement du gouvernement à coopérer avec la commission en charge du nouveau modèle de développement

Le gouvernement entend faire à la commission en charge du nouveau modèle de développement, nombre de propositions et de suggestions qui vont dans le sens du renforcement de l'efficacité des grandes réformes qui seront mises en œuvre dans plusieurs secteurs dont l'enseignement, la santé, l'agriculture, l'investissement, la fiscalité, a indiqué M. El Otmani dans cette note adressés notamment aux ministres et aux secrétaires d'Etat.



M. El Otmnai a souligné que le gouvernement envisage de poursuivre son action, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, avec davantage de rigueur et de responsabilité en matière de gestion de la chose publique et dans le cadre de son engagement à apporter des réponses adéquates aux préoccupations quotidiennes des citoyens.



Il a également réaffirmé à ce propos l'attachement du gouvernement à mettre en œuvre les Hautes orientations royales en s'attelant à l'élaboration d'une nouvelle génération de politiques sectorielles dans un esprit de complémentarité et de cohésion dans le cadre de la contribution agissante à l'élaboration du nouveau modèle de développement qui jette les bases d'une nouvelle phase du Maroc de demain.



M. El Otmani a réitéré également la détermination de l'Exécutif à relever les défis et les enjeux évoqués par le Souverain dans Son Discours à l'occasion du 20ème anniversaire de Son accession au Trône, et veillera dans ce sens au renforcement de la confiance et des acquis ainsi que l'ouverture sur des compétences de haut niveau, outre la promotion de l'entrepreneuriat, le lancement de nouveaux programmes d'investissement productifs et la création d'emplois avec tout ce que cela exige en termes d'amélioration de l'efficacité des institutions et de consolidation de la justice sociale et spatiale pour parachever l'édification du Maroc de l'espoir et de l'égalité pour tous.



En application des Hautes orientations royales, le gouvernement continue à soutenir les politiques sociales et s'emploie à réduire les inégalités sociales et les disparités spatiales et à renforcer les mécanismes de protection sociale, a-t-il souligné.



Partant de sa conviction que la réalisation de ces priorités à caractère social requiert des financements importants et pérennes, le gouvernement, a assuré M. El Otmani, veillera à encourager l’investissement et à soutenir les entreprises en particulier les petites et moyennes entités dans le but de stimuler la croissance économique, principale source de création de richesse et de postes de travail.



Parallèlement, le gouvernement accordera la priorité à l'accélération de la mise en œuvre des réformes et des mécanismes à même de garantir une répartition équitable de la richesse (la justice, la régionalisation avancée, la réforme de la fiscalité), améliorer la gouvernance des politiques publiques (réforme de l'administration, réforme de la loi organique relative à la loi de finances, la gestion efficace de l'investissement), a-t-il insisté.



M. El Otmani a en outre souligné à cet égard qu'en application des Hautes orientations royales, les priorités de la Loi de finances 2020 vont porter essentiellement sur la poursuite du soutien aux politiques sociales, la réduction des inégalités sociales et spatiales, la mise en place de nouveaux mécanisme de protection sociale, la promotion de l'investissement et de l’entreprise et la poursuite des grandes réformes structurantes.