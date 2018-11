Maroc: El Othmani reçoit à Rabat la princesse Astrid, représentante du Roi des Belges

Le chef du gouvernement marocain, Saâd Eddine El Othmani, a reçu, mardi à Rabat, la princesse Astrid, Représentante de Sa Majesté le Roi des Belges, actuellement en visite au Maroc à la tête d'une importante délégation économique. Lors de cette rencontre, les deux parties se sont félicitées du niveau distingué des relations ancestrales d'amitié et de coopération qui lient les Royaumes du Maroc et de la Belgique, soulignant l'existence d'importantes opportunités à même d'impulser la coopération économique dans différents secteurs productifs, eu égard aux potentialités dont regorgent les économies des deux pays et à la dynamique dont jouissent les opérateurs économiques.



Un communiqué du département du Premier ministre a indiqué que M. El Othmani a, à cette occasion, mis l'accent sur l'intérêt particulier qu'accorde le Maroc à l'ouverture économique sur ses partenaires ainsi que sur les pays amis aussi bien en Afrique qu'en Europe et dans le reste du monde, rappelant à cet effet les accords de libre-échange signés entre le Royaume et nombre de pays, lesquels ont fait du Maroc une plateforme importante en matière d'investissement et d'exploration des marchés extérieurs.



Il a également mis en avant les réalisations du Maroc en matière d'amélioration de son climat des affaires et de promotion des investissements, comme en témoigne le saut significatif du Royaume dans le classement Doing Business de la Banque mondiale, où le Maroc a gagné 9 places en une seule année et s'est hissé au 60e rang, dans l'objectif d'intégrer le top 50 du classement du Doing Business à l'horizon 2021, ajoute le communiqué, notant que ces efforts ont impacté positivement le flux des investissements directs étrangers qui ont connu une amélioration conséquente.



Par ailleurs, M. El Othmani a salué le niveau inédit qui caractérise la délégation économique belge où divers secteurs sont représentés, particulièrement ceux de la chimie, des énergies renouvelables, du transport et de la logistique, ainsi que de la santé, qui sont de nature à ouvrir de larges perspectives pour l'établissement de partenariats fructueux à travers les rencontres programmées entre les hommes d'affaires des deux pays.



Cette rencontre, à laquelle ont notamment pris part le vice-Premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères et européennes, plusieurs ministres fédéraux et régionaux, outre les ambassadeurs des deux pays, a été marquée par l'examen des perspectives d'une coopération tripartite au profit des États africains amis, ainsi que d'une coopération à même de permettre de lutter contre le phénomène de l'émigration illégale, poursuit le communiqué.