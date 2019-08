Maroc: Doukkali examine avec la ministre bissau-guinéenne les moyens de promouvoir la coopération bilatérale

Le ministre de la Santé Anas Doukkali a eu des entretiens, vendredi à Rabat, avec la ministre bissau-guinéenne des Affaires étrangères et des communautés, Suzi Clara Barbosa, axés sur les moyens de promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine de la santé.



Au cours de cette entrevue, le ministre a mis l'accent sur la qualité de la coopération entre les deux pays en matière de santé, une relation qui a été consolidée depuis la conclusion d'un accord en 2015 à Bissau, indique le ministère dans un communiqué.



Cet accord, a-t-il rappelé, vise à développer un partenariat plus intense et identifier ses domaines, à échanger les expertises en matière de soins de santé primaires et à améliorer l'offre des prestations médicales par la formation et la formation continue.



M. Doukkali a, également, abordé les réalisations accomplies sur le registre du renforcement des capacités, à travers la formation des cadres paramédicaux dans les instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé du Royaume, le partage d'expériences et le soutien aux activités de développement humain durable.



Il a, en outre, évoqué un possible engagement de l'industrie pharmaceutique marocaine à approvisionner le marché bissau-guinéen en médicaments de haute qualité, soulignant la disposition du Royaume à mettre son expertise en matière de contrôle des médicaments à la disposition de ce pays.



La partie guinéenne a, de son côté, exprimé son souhait de voir s'ouvrir de nouveaux horizons pour la coopération bilatérale, notamment dans le domaine d'évacuation sanitaire de patients bissau-guinéens vers les hôpitaux du Royaume. Cette proposition a été favorablement accueillie par la partie marocaine qui a suggéré l'élaboration d'accords de coopérations en la matière.