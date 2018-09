Maroc : Coup d'envoi de la 4è édition du Festival international du théâtre amazigh à Casablanca

Dans son allocution d’ouverture le directeur du Festival, Al Aaziz Mohamed, a souligné que cette manifestation constitue une occasion pour les troupes participantes afin d’échanger leurs expériences respectives et vise à donner une nouvelle impulsion au théâtre amazigh.



Le Festival sera marqué notamment par la présentation de pièces théâtrales au profit des enfants, à l’initiative de l'Espace Tafoukt pour la création en partenariat avec l'Institut royal de la culture amazighe (IRCAM), a-t-il ajouté.



Parmi les troupes attendues à ce festival figurent notamment ''Akabar pour la culture et les arts'' de Tiznit, ''Horizons sud des Arts dramatiques'' d’Agadir, et ''Anarouz'' et ''Tafoukt'' de Casablanca. Le public assistera, pour la première fois, au spectacle qui sera donné par la troupe irakienne '’Les Beaux Arts’’.



Organisée par l'Espace Tafoukt pour la création en partenariat avec l'Institut royal de la culture amazighe (IRCAM) et la région Casablanca-Settat, cette manifestation sera marquée également par l'attribution du Prix national de la culture amazighe au titre de l’année 2017 (catégorie théâtre), qui sera disputé entre quatre troupes.



Le Festival accorde une place importante au volet académique à travers l’organisation de conférences scientifiques et des ateliers de formations animés par des chercheurs et universitaires spécialisés.