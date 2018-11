Maroc-Cameroun : déclarations des entraineurs

Voici les déclarations à l'issue du match Maroc-Cameroun (2-0) pour le compte de la 5-è journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique des Nations (CAN 2019) disputé vendredi au complexe sportif Mohammed V, groupe B:



Hervé Renard (sélectionneur du Maroc)



'’Ce match est une équation difficile. Il fallait se porter à l’attaque tout en évitant de s’exposer aux contres des Camerounais en cas de pertes de balles dans des zones cruciales qui peuvent faire très mal d’autant que les camerounais, très forts dans les duels et capables de faire la différence, ont une puissance physique exceptionnelle qui les rend très difficiles à mener.



‘’En seconde période, l’équipe a exercé un pressing haut et Boufal, qui a produit une bonne prestation, a tout donné avec ses qualités de provocations de ses vis-à-vis et même après le pénalty on a su rester haut et faire la différence.



‘’Le Onze marocain forme un groupe de qualité qu’il faut soutenir. Le plus important est de se qualifier. Si on est satisfait de cette victoire et fier de cette génération de joueurs, il faut faire montre de prudence. Il faut attendre le résultat du match Comores-Malawi (samedi).



‘’En football, ce n’est jamais facile et les matchs se jouent sur peu de choses. De plus, le niveau dans le continent se resserre avec de nouvelles équipes qui émergent. C’est pourquoi il faut respecter toutes les équipes.



Clarence Seedorf (Sélectionneur du Cameroun):



Les deux sélections ont produit un bon match et les Marocains ont joué sur leurs qualités de possession du ballon. Mais le pénalty a changé la physionomie et ont continué à pousser.



Je reste satisfait de l’état d’esprit de l’équipe qui a créé certaines opportunités et à chaque match nous ajoutons quelque chose à notre jeu.



Nous avons évolué sur certains points et nous sommes en train de construire. Et ce match est un pas de plus vers l’avant avec l’objectif de préparer la CAN.