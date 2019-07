Maroc-Burkina Faso : la HACA et le CSC burkinabè scellent leur coopération

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) et le Conseil Supérieur de la Communication (CSC) du Burkina Faso ont signé, mardi, un accord de partenariat destiné à renforcer et à consolider leur coopération bilatérale.



En vertu de cet accord, conclu à Ouagadougou, par la présidente de la HACA, Latifa Akharbach, et le président du CSC, Mathias Tankoano, la partie marocaine met à la disposition de son homologue burkinabè des logiciels de monitoring "HMS-Acquisition" et "HMS-Pluralisme", exclusivement pour les besoins de l’exercice par le CSC de ses attributions légales de suivi des services de radiodiffusion sonore et télévisuelle.



Le logiciel permet, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la réception des programmes audiovisuels, sonores et télévisuels édités par les services opérant sur le territoire burkinabè, leur enregistrement, leur stockage et archivage sur la plateforme technique centrale installée au siège du CSC. En outre, le logiciel, entièrement paramétrable, permet la gestion de l’équité d’accès des organisations politiques, syndicales et professionnelles aux médias, ainsi que le comptage et le relevé des temps de parole des personnalités politiques, syndicales et professionnelles sur les télévisions et les radios à couverture locale, régionale et nationale.



Dans ce sens, la HACA procèdera au déploiement et à l’installation du logiciel avec toutes les configurations nécessaires et à leur mise en service sur les postes de la plateforme technique du CSC.



L’installation et le démarrage de la mise en service seront effectués au sein de la plateforme de réception et de suivi des programmes audiovisuels installée, dans une première étape, au siège du CSC à Ouagadougou avant d’être étendue à cinq régions burkinabè: Bobo-Dioulasso, Fada N’Gourma, Dori, Ouahigouya, Djibo).



A cet effet, les deux parties ont convenu que le calendrier de réalisation de ce partenariat sera fixé d’un commun accord dès réception effective au siège du CSC du matériel et des logiciels. La HACA fournira au CSC une documentation technique complète des logiciels et garantit au CSC une utilisation paisible des logiciels.