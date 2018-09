Maroc/Bulgarie: signature d’un mémorandum d’entente pour renforcer la formation dans le domaine de la diplomatie

Un mémorandum d’entente a été signé, jeudi à Sofia, entre le Maroc et la Bulgarie avec notamment pour objectif de promouvoir la coopération bilatérale en matière de formation dans le domaine de la diplomatie. L’accord paraphé par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Nasser Bourita, et la vice-Première ministre bulgare chargée de la Réforme de la justice et ministre des Affaires étrangères, Ekaterina Zaharieva, tend également à encourager la formation concernant l’échange d’informations sur des sujets de Droit international, de Droit diplomatique et d’autres disciplines en rapport avec la pratique de la diplomatie et des Relations internationales.



Dans une allocution de circonstance, M. Bourita a affirmé que le Maroc et la Bulgarie développent une coopération fructueuse dans divers domaines et entretiennent des relations solides basées sur le respect mutuel.



Le ministre a également appelé à l’élaboration d’une "feuille de route" de nature à consolider le partenariat bilatéral et à donner corps aux objectifs fixés, estimant nécessaire de renforcer les contacts entre les opérateurs économiques des deux pays dans la perspective de réaliser de nouveaux projets surtout dans les filières de l’agriculture et du tourisme entre autres.



"Nous apprécions à sa juste valeur le soutien important de la Bulgarie" pour le développement du partenariat entre le Maroc et l’Union européenne (UE), a affirmé le ministre, appelant à renforcer la concertation entre les deux partenaires particulièrement au sujet de la question de l’émigration.



La cérémonie de signature de cet accord s’est déroulée en présence notamment du côté marocain de l’ambassadeur du Royaume en Bulgarie, Zakia El Midaoui et du directeur des Affaires européennes au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Redouane Adghoughi.



Auparavant, les deux ministres ont eu un entretien en tête à tête axé notamment sur les questions d’intérêt commun.



La visite de M. Bourita à Sofia est la dernière étape d'une tournée de trois jours entamée, mardi, dans la région des Balkans avec pour objectif de s’ouvrir sur de nouveaux espaces et de diversifier les partenaires du Royaume au sein du continent européen.



Dans le cadre de cette tournée, M. Bourita s’est rendu successivement à Belgrade (Serbie), à Bucarest (Roumanie) et à Sofia en Bulgarie.