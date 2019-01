Maroc: Bourita reçoit un émissaire du président tunisien, porteur d'un message au Roi Mohammed VI

Le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a reçu, jeudi à Rabat, le Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, Sabri Bachtobji, émissaire du président tunisien, Béji Caïd Essebsi, porteur d'un message au Roi Mohammed VI.



Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette rencontre, M. Bachtobji a indiqué avoir remis à M. Bourita un message du président de la République tunisienne, adressé au Roi Mohammed VI pour assister au Sommet de la Ligue arabe prévu fin mars à Tunis.



Il a ajouté que les entretiens avec M. Bourita ont porté sur les relations bilatérales distinguées et les moyens de les renforcer dans le sillage de la mise en oeuvre des décisions prises lors de la 19ème session de la Haute commission mixte maroco-tunisienne, tenue en juin 2017.



"Plusieurs idées, projets et initiatives émanant des deux parties sont en cours de réalisation", a fait savoir M. Bachtobji, notant que les relations bilatérales, déjà séculaires et solides, sont promises à un bel avenir et à des horizons plus larges, à la hauteur des aspirations des deux pays. Le responsable tunisien a, par ailleurs, affirmé que le prochain Sommet arabe se tiendra sur fond de nombre d'enjeux et de défis auxquels font face les pays et peuples arabes, notant que le principal objectif sera d'amorcer un nouveau départ pour l'action commune et de faire de ce sommet un rendez-vous de la solidarité arabe.