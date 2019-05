Maroc: Bourita reçoit son homologue gambien, porteur d’un message au roi

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, M. Tangara a indiqué avoir remis à M. Bourita un message du président gambien adressé au Souverain dans lequel il demande le soutien du Maroc par rapport au sommet de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).



“En principe la Gambie devrait organiser ce sommet au mois de novembre prochain mais compte tenu de la situation actuelle et des contraintes, nous avons demandé à ce que le tour de la Gambie soit reporté à 2022 pour qu’on puisse bien se préparer”, a expliqué le diplomate gambien.



“Nous sollicitons le soutien de SM le Roi Mohammed VI par rapport à cette position”, a-t-il relevé, réaffirmant le gratitude de la Gambie au Maroc pour son soutien inconditionnel et réitérant la volonté de son pays de travailler main dans la main avec le Royaume.



Le Maroc et la Gambie partagent d’excellentes relations, s’est-il félicité, affirmant que la Gambie soutient le Maroc sur les questions fondamentales, notamment la question du Sahara et que la position de son pays demeure inchangée depuis l’indépendance.



Il a, aussi, salué la présence effective du Maroc sur le plan continental et au niveau de l’Union africaine, louant la politique africaine prônée par le Roi et son rôle central dans la consolidation de la coopération africaine.