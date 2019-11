Maroc: Bourita reçoit le nouvel ambassadeur de l'Algérie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, a reçu, mercredi, M. Abdelhamid Abdaoui, venu lui présenter les copies figurées de ses lettres de créance en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique et populaire de l'Algérie auprès de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.



M. Abdelhamid Abdaoui a auparavant occupé le poste de Conseiller auprès du cabinet du ministre algérien des Affaires étrangères, puis plusieurs autres fonctions, notamment celle de directeur adjoint de la direction générale de l'Amérique entre 2010 et 2013, avant d'être nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de son pays au Koweït.