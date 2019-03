Maroc: Benchamach effectue une visite de travail officielle du 3 au 5 mars au Royaume-Uni

Au cours de ce déplacement, M. Benchamach aura des entretiens avec le Président de la Chambre des Lords (Chambre haute du parlement britannique) et le président du groupe d'amitié parlementaire maroco-britannique, ainsi qu'avec le ministre britannique chargé du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.



La délégation marocaine tiendra également des rencontres avec les responsables de la Fondation WFD en vue d'évaluer le programme de partenariat établi avec la deuxième Chambre, à la lumière des réalisations accomplies entre avril 2016 et février 2019, dans les domaines des politiques publiques, de l'appui au Centre de recherches et d'études, notamment celles liées à l'action parlementaire, en plus du programme d’assistance parlementaire, des droits de l'Homme, de l’harmonisation des lois, des objectifs de développement durable et des chantiers de la régionalisation et de la justice sociale.



En outre, les deux parties procèderont aussi à la définition des domaines de travail dans le cadre du plan d’action stratégique fixé par la Chambre des conseillers dans l'étape à venir.



La délégation de la Chambre des conseillers est composée de MM. Hamid Couscous, 3ème vice-président de cette institution, et Larbi Mharchi, membre du bureau de la Chambre.