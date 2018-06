Maroc-Belgique: Vers la mise en place d'un observatoire des dynamiques territoriales dans la région de Rabat

Le Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra et la région de Bruxelles-capitale ont signé, lundi à Rabat, un arrangement particulier pour la mise en place, dans la région de Rabat, d'un observatoire des dynamiques territoriales s'appuyant sur un système d'information géographique.



Paraphé par le président du Conseil régional de Rabat, Abdessamad Sekkal et le ministre-président de la région Bruxelles-capitale Rudi Vervoort, cet arrangement porte sur la première phase relative à la conception de projet.



Ce document prévoit la désignation préalable par le Conseil de la région d'un chef et d'une équipe de projet pour piloter la conception, la mise en place et la gestion de l'observatoire, alors que la région de Bruxelles-capitale s'engage à accompagner la phase de conception selon un plan d'action relatif, notamment, à la formation des responsables sur ce projet, la définition des missions de cet établissement et des outils nécessaires pour sa mise en œuvre et l'identification des ressources.



Selon M. Sekkal, cet établissement constituera un outil efficace pour la collecte des informations relatives à la région et mettre en place, par la suite, des programmes de développement sur des bases solides.



Intervenant à cette occasion, il a affirmé que l'observatoire des dynamiques territoriales permettra d'avoir une bonne connaissance des besoins des populations et mettre en place des projets qui leur sont adaptés.



Par ailleurs, la cérémonie de signature a été marquée par la présentation de la version marocaine du coffret de jeux "Facile à lire et à comprendre" relatif aux droits des personnes en situation de handicap. Ce dispositif pédagogique comprend, notamment, une version simple de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations-unies, des fiches sur les sept principes directeurs de cette catégorie et d'autres résumant les droits de ces personnes.



Il s'agit du couronnement d'un projet d'envergure étalé sur plusieurs années et touchant le domaine social, avec comme objectif l'élaboration d'un guide simplifié pour faire connaitre les droits des personnes en situation de handicap et les moyens à même de faciliter leur insertion au sein de la société, s'est félicité M. Sekkal.



Il a également précisé que le séjour de la délégation bruxelloise sera marqué par la visite d'un terrain à Sidi Boulknadel, qui accueillera un éco-centre pour la valorisation des déchets en papier, un projet financé par le fonds Climat bruxellois.



Cette visite vise à dresser un bilan de la coopération entre les deux parties, a indiqué, pour sa part, le ministre-président de la région Bruxelles-capitale, saluant la coopération de plus de 17 ans entre les deux régions dans différents domaines.



En visite officielle au Royaume, du 24 juin et 26 juin, le ministre-président de la région Bruxelles-capitale et la délégation l’accompagnant auront des entretiens avec des responsables de la région et des acteurs économiques et sociaux.