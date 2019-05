Maroc-Belgique : 3 millions d'euros pour la promotion de l'emploi et de l'auto-emploi des jeunes marocains

Une enveloppe de 3 millions d'euros sera allouée, sur une période de 4 ans, à la promotion de l'emploi et de l'auto-emploi des jeunes au Maroc, en vertu d'un projet maroco-belge.



Intitulé "Appui au développement de l'entrepreneuriat des jeunes au Maroc", ce projet, qui a fait l'objet d'une convention signée, mercredi à Rabat, par le ministre de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle, Mohamed Yatim et l'ambassadeur de la Belgique au Maroc, Marc Trenteseau, vise à encourager les jeunes à l'entrepreneuriat et à assurer une plus grande pérennité économique des entreprises créées. Ce projet se focalisera, dans un premier temps, sur quatre régions, à savoir Beni Mellal-Khenifra, l'Oriental, Fès-Meknès et Draâ-Tafilalet.



Selon M. Yatim a indiqué que le Programme d'appui au développement de l'entrepreneuriat des jeunes, que l’Agence belge de développement (ENABEL) a initié et élaboré depuis 2016, en collaboration avec les services du ministère, s’inscrit parfaitement dans la lignée de la longue coopération bilatérale et cadre parfaitement avec les objectifs stratégiques visant, notamment, le renforcement des mécanismes d’intégration économique et la promotion de l’emploi des jeunes.



S'exprimant à cette occasion, il a souligné que cette collaboration coïncide avec l'élaboration et le début de mise en œuvre du Plan national de promotion de l’emploi (PNPE), adopté par le Conseil de gouvernement en septembre 2017, rappelant qu'il se caractérise, entre autres, par une approche globale et intégrée touchant les dimensions économiques, financières, budgétaires et institutionnelles et prenant en compte l’ensemble des déficits d’emplois et des catégories concernées.



De son côté, M. Trenteseau a mis en avant l'importance de ce projet qui favorisera l'emploi des jeunes, particulièrement dans le milieu rural, et les impliquera davantage et les encouragera à s'autonomiser et développer leur capacités entrepreneuriales



Ce projet, qui s'appuie sur deux stratégies marocaines en vigueur, à savoir la Stratégie nationale intégrée de la jeunesse et le Plan national de promotion de l’emploi 2017-2021, est basé sur un cadre solide développé de concert avec les parties prenantes, a-t-il fait savoir.



Il impliquera les agences belges et marocaines, notamment l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC) et l'agence de coopération belge, qui encadreront les jeunes afin d'établir un plan management et pérenniser les meilleurs résultats.