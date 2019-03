Maroc-Argentine: "Nous avons gagné contre une équipe qui pratique un bon football" (Lionel Scaloni)

Le sélectionneur de l'équipe argentine de football Lionel Scaloni a salué, mardi à Tanger, le Maroc, "équipe difficile" qui "pratique un bon football", à l'issue de la rencontre qui a opposé les deux sélections et s'est conclue sur une victoire des sud-américains (1-0).



Lors de la conférence de presse d'après-match, l'Argentin a fait savoir qu'ils avaient tant besoin de cette victoire et que grâce au travail sérieux, ils ont assuré l'essentiel contre une équipe forte qui joue "sur son terrain et devant son public".



Scaloni a ensuite mis en avant l'importance d'affronter des adversaires du calibre des Lions de l'Atlas et que cette victoire est très importante pour la confiance des joueurs avant la Copa América.



L'ancien coéquipier de Noureddine Naybet au Deportivo La Corogne a enfin fait savoir que les conditions climatiques marquées par un vent fort ont été un deuxième adversaire pour les deux sélections.