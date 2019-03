Maroc-Argentine: Le plus logique est que cette rencontre soit terminée sur 0-0 (Hervé Renard)

Sur une petite erreur, les Argentins sont parvenus à jouer un une-deux et nous avons pris ce but à un mauvais moment, a regretté mardi à Tanger le sélectionneur national Hervé Renard, notant que le plus logique est que cette rencontre soit terminée sur un (0-0).



Dans la Conférence de presse d'après-match, Renard a tenu tout d'abord à féliciter l'équipe argentine pour sa victoire, faisant savoir que les deux sélections n'avaient pas l'occasion de pratiquer un bon football, à cause du vent "très fort".



"C'était difficile de s'échanger des ballons et nous avions du mal à trouver des décalages", a expliqué le Français, ajoutant que les Argentins n'avaient pas réussi non plus à se créer beaucoup d'occasions et qu'ils ont fait la différence en exploitant une faute de mauvais déplacement.



"Maintenant, il faut tourner la page et se concentrer sur le premier match du mois de juin", a-t-il insisté.



"Nous allons patiemment attendre le tirage au sort. Une fois que nous aurons toutes les données (lieu, équipes...), on entamera au mieux notre préparation pour la CAN", a conclu le sélectionneur national.