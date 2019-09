Maroc-Arabie Saoudite: Des relations raffermies au service de la paix et de la stabilité (ambassadeur saoudien)

Des relations raffermies entre le Maroc et l'Arabie Saoudite serviront les intérêts des deux pays et consolideront leur rôle d'avant-garde en matière de soutien à la paix et à la stabilité dans la région arabe et dans le monde, a indiqué, lundi à Rabat, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Maroc, Abdellah Ben Saad Al Ghariri.



S'exprimant lors d'une cérémonie célébrant la 89è fête nationale saoudienne, M. Al Ghariri a mis en avant les relations stratégiques bilatérales et la solidité des liens historiques entre la direction et les peuples des deux pays.



Il a, en outre, relevé que le Royaume du Maroc a connu, sous le leadership du Roi Mohammed VI, une dynamique de réformes profondes et un progrès notable sur les plans politique, économique et social, saluant par la même les grands projets de développement structurel qui placent le Maroc sur la bonne voie pour bâtir une économie solide.



Il a, par ailleurs, indiqué que le Royaume d'Arabie saoudite vit au rythme d'une période "rayonnante" de son histoire moderne, sous la conduite du Serviteur des deux Lieux saints de l'Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, relevant que cette période se caractérise par une planification stratégique à long terme et des changements compréhensifs afin d'améliorer l'économie saoudienne et renforcer son ouverture et sa compétitivité.



M. Al Ghariri a estimé que la célébration de la journée nationale de son pays est une occasion pour mettre en avant les réalisations "concrètes" du Royaume, citant à ce propos plusieurs projets d'envergure, tels que l'extension de la Mosquée Al-Haram, la vision 2030 visant à diversifier les piliers de l'économie, ainsi que le projet de la ville "Neom", conçue pour être une mégapole du futur en matière d'innovation, de technologie et des sciences.



Ont pris part à cette cérémonie, les présidents de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers, ainsi que plusieurs membres du gouvernement et d'autres personnalités nationales et étrangères.