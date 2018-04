Maroc: Anass Doukkali s'entretient à Rabat avec Philippe Douste-Blazy

Lors de cette entrevue, M. Doukkali a relevé l'importance qu’accorde le Maroc à la coopération Sud-Sud, caractérisée essentiellement par le renforcement des compétences, l’échange d’expertises et les évacuations sanitaires, indique un communiqué du ministère.



Le ministre a souligné la nécessité d'opter pour une collaboration triangulaire en matière de transfert du savoir, impliquant des fondations internationales traduisant une vision d’échange d’idées et d’expertises, et de moyens pour une Afrique plus solidaire, mettant en relief l’accès universel aux soins de santé primaire au Maroc et en Afrique ainsi que les différents défis à relever, notamment, la lutte contre les maladies transmissibles, la malnutrition chronique et le manque de moyens humains et financiers dont souffre le système de santé.



Les deux parties ont échangé autour des moyens à mettre en place pour la réalisation effective de la couverture sanitaire universelle, notamment le volet organisationnel avec le développement de la médecine de famille, de la télémédecine et le suivi du parcours du patient, ainsi que le volet financier en particulier la maximisation des fonds internationaux dédiés à l’amélioration du secteur.



Elles ont, également, insisté sur l’informatisation du système de santé afin d’aboutir à une organisation interconnectée et interopérable permettant l’identification du patient, son suivi ainsi que la traçabilité des médicaments.



Toujours dans le cadre de la coopération sud-sud, les deux parties ont évoqué la santé publique et la nécessité de renforcer la coopération sud-sud afin de mutualiser les efforts permettant le renforcement de l’alerte et la riposte à la propagation des pandémies.



Au terme des discussions, M. Douste-Blazy a salué les efforts entrepris et les perspectives à venir pour l’amélioration d’un système de santé marocain accessible à toutes et à tous.



Cette rencontre a aussi été l’occasion de discuter sur un projet de conférence des ministres africains de la santé à organiser au Maroc dans le courant de l'année et qui aura pour objectif l’amélioration du secteur de la santé publique en Afrique et le développement de programmes de santé publique, notamment, les volets prévention, éducation sanitaire, santé de la mère et de l’enfant, ainsi que la lutte contre les maladies non transmissibles.