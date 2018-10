Maroc-Allemagne: inauguration d'une nouvelle ligne aérienne directe Düsseldorf-Essaouira

A son atterrissage au tarmac de l’aéroport de la cité des alizés, l’avion de ladite compagnie, avec à bord quelque 160 passagers, a été accueilli comme le veut la tradition par des jets d’eau "Water Salute".



Fruit d’un long effort de plusieurs partenaires, dont l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), et le Conseil Provincial du Tourisme d'Essaouira (CPTE), cette nouvelle ligne aérienne aura un impact positif sur le secteur touristique dans la cité des Alizés.



Avec cette nouvelle desserte aérienne Essaouira-Düsseldorf, à raison de deux vols par semaine, mardi et samedi, et une autre ligne reliant Ouarzazate à Madrid, la compagnie Ryanair portera à neuf le nombre d’aéroports marocains desservis.



Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. Redwane Khanne, président du Conseil Provincial du Tourisme d’Essaouira, s’est félicité de cette initiative qui s’inscrit dans le cadre de la démarche de l’ONMT visant le désenclavement aérien de la ville, notant que cette nouvelle liaison aérienne permettra aux opérateurs touristiques de la cité des alizés de s’ouvrir sur un marché à fort potentiel.



Et de faire observer que le marché allemand de par l’énorme potentiel qu’il offre, permettra à Essaouira d’avoir une nouvelle clientèle et de diversifier son produit touristique, estimant que cette initiative aura certainement un impact positif sur l’activité touristique en termes de fréquentation et de taux d’occupation des unités hôtelières ainsi que sur l’économie locale de manière générale.



De son côté, le directeur de l’aéroport international Essaouira-Mogador, Yahya Laarouss, a fait savoir que l’ouverture de cette nouvelle ligne aérienne témoigne de la dynamique positive de la connectivité aérienne que connaît la destination touristique et culturelle d’Essaouira, relevant que cette dynamique a été confirmée pour les neuf premiers mois de l’année où cet aéroport a enregistré une augmentation du taux du trafic des passagers de près de 20%.



Cette dynamique serait consolidée avec de nouveaux vols qui seront inaugurés avec d’autres compagnies aériennes en l’occurrence Easy Jet, a-t-il souligné, rappelant que cette initiative a été rendue possible grâce à l’ONMT, mais aussi à l’Office National des Aéroports (ONDA) qui offre aux nouvelles routes aériennes des incitations tarifaires pour les redevances aéronautiques.



Plusieurs passagers ont, pour leur part, loué cette initiative destinée à leur permettre un meilleur accès à la ville d'Essaouira, destination touristique et culturelle incontournable. Le nombre de liaisons aériennes hebdomadaires vers la ville d’Essaouira s’élève actuellement à 28 liaisons directes, rappelle-t-on.



Essaouira est également connectée à Casablanca grâce à la Royal Air Maroc (RAM), ce qui permet de relier la cité des Alizés à plusieurs destinations desservies par la compagnie aérienne nationale.