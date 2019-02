Maroc-Allemagne : Prêts et dons de 330,5 millions d'euros pour soutenir le développement durable

Le Maroc et l'Allemagne ont signé, mardi à Rabat, deux arrangements de coopération financière d'une enveloppe globale de 330,5 millions d'euros sous forme de prêts et de dons, portant sur le développement durable. Ces arrangements de coopération ont été signés par le ministre de l'Economie et des Finances, Mohamed Benchaaboun, et l'ambassadeur d'Allemagne à Rabat, Götz Schmidt-Bremme.



"Nous venons de procéder à la signature d'un protocole de coopération entre le Maroc et l'Allemagne, sous forme de deux conventions qui couvrent un certain nombre de domaines, notamment l'énergie renouvelable et électrique, l'approvisionnement en eau, que ce soit le stockage, l'approvisionnement des zones rurales ou encore le dessalement de l'eau de mer, ainsi que tout ce qui a trait au développement durable", a indiqué M. Benchaaboun dans une déclaration à la presse.



Ces conventions, qui vont s'étaler sur une période relativement courte à compter de la date de signature, s'inscrivent dans le cadre des relations excellentes entre le Maroc et l'Allemagne, a précisé le ministre, faisant part de la disposition du Royaume à raffermir la coopération avec l'Allemagne par la signature de davantage d'accords.



Le Maroc est un grand partenaire de l'initiative allemande "Compact with Africa", a-t-il rappelé, notant qu'un ensemble de réformes bénéficieront du programme d'appui de la part de l'Allemagne, notamment en termes de climat des affaires et de promotion de l'investissement, que ce soit auprès des petites et moyennes entreprises (PME) ou des start-ups, à travers des lignes de garantie ou la bonification des taux d'intérêt pour faciliter le financement des PME.



Pour sa part, M. Schmidt-Bremme a fait savoir que la signature de ces arrangements dans le volet des finances et des crédits relève d'un partenariat stratégique visant à soutenir la coopération entre les deux pays dans les domaines des énergies renouvelables, de l'eau et de l'économie durable, notant que "l'enveloppe impressionnante de près de quatre milliards de dirhams" sur laquelle porte ces arrangements s'inscrit dans le cadre d'un portefeuille de coopération entre l'Allemagne et le Maroc qui s'élève à 20 milliards de dirhams.



Se félicitant de cette signature, l'ambassadeur allemand a également précisé que ces deux conventions s'inscrivent dans le cadre du partenariat maroco-allemand "imprégné d'une relation amicale fiable entre les deux pays", qui remonte à des décennies et qui a "toujours bien fonctionné".