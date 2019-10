Maroc-Algérie (3-0) : Les joueurs locaux ont rempli leur mission de la meilleure façon (Ammouta)

La sélection marocaine des joueurs locaux a offert une bonne prestation lors du match face à l'Algérie, samedi à Berkane, et a rempli sa mission de la meilleure façon en se qualifiant pour le Championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN-2020) grâce à sa victoire par 3-0, a souligné l’entraîneur de la sélection nationale des joueurs locaux, Lhoussaine Ammouta.



Intervenant lors d’une conférence de presse à l’issue de ce match qui s’est déroulé sur la pelouse du Stade municipal de Berkane pour le compte du dernier tour retour qualificatif aux éliminatoires du CHAN-2020 (0-0 à l’aller), M. Ammouta a relevé que l’ensemble de ses joueurs, y compris les remplaçants entrés en deuxième période, ont fourni de grands efforts que ce soit sur le plan physique ou mental et sont restés concentrés techniquement et tactiquement tout au long de la rencontre.



Les Marocains ont bien défendu mais ont aussi créé de nombreuses occasions de but, a-t-il noté, affirmant que le scénario tracé pour ce match du côté marocain s’est bien réalisé et que le premier but est arrivé «au moment idéal».



Le capitaine de l’équipe Badr Benoun avait ouvert le score sur pénalty à la 27è minute de jeu, avant que Hamid Ahaddad ne double la mise (32è). Quatre minutes avant la pause, Mohamed Nahiri va alourdir le score par un troisième but.



Le deuxième but a été très important mentalement, a rappelé M. Ammouta, saluant la capacité des joueurs à préserver le score après le troisième but et à gérer le match à leur avantage grâce à une concentration irréprochable.



Il a, dans ce sens, estimé que les joueurs locaux ont montré, à travers ce match, leur volonté de faire partie de l’équipe nationale A, ajoutant qu’un certain nombre de joueurs ont offert une belle prestation et qu’il est nécessaire de leur accorder la confiance qu’ils méritent et travailler avec eux pour renforcer les rangs des Lions de l’Atlas.



Dans ce sens, il a affirmé que le sélectionneur de l’équipe A, Vahid Halilhodzic, «montre constamment son intérêt pour un certain nombre de joueurs évoluant dans le championnat national». «D’un autre côté, le joueur local doit travailler davantage sur certains détails afin qu’il évolue aussi bien sur le plan individuel que collectif, avec pour objectif d’assurer la représentativité du joueur local dans la sélection première», a-t-il poursuivi.



S’agissant de la CHAN-2020, qui se déroulera au Cameroun, M. Ammouta a mis en exergue que cette compétition africaine permettra aux joueurs locaux d’affûter leurs talents, indiquant que la sélection essayera de programmer des matchs de préparation en Afrique avant ce rendez-vous continental.



D’ici-là, il sera procédé à l’observation d’autres joueurs susceptibles de porter les couleurs de l’équipe nationale des joueurs locaux, a-t-il fait savoir.



Il a, en outre, salué le choix «stratégique et très positif» porté sur les villes d’Oujda et de Berkane pour accueillir des rencontres des sélections nationales, exprimant sa gratitude au public venu nombreux au Stade municipal de Berkane pour supporter l’équipe nationale des joueurs locaux.



De son côté, l’entraineur de l’équipe algérienne des joueurs locaux, Ludovic Batelli, a souligné que ses joueurs ont fait les frais d’une première mi-temps «catastrophique», au moment où l’équipe marocaine s’est montrée «plus puissante, plus rapide et plus véloce».



Il a estimé que le match s’est compliqué pour les Algériens avec les trois buts encaissés en première mi-temps, ajoutant que le jeu de son équipe s’est amélioré en deuxième mi-temps et a permis de créer quelques occasions, mais sans réussir à les concrétiser.