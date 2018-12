Maroc: Ahmed Chaouki Benayoub nommé au poste de Délégué interministériel aux droits de l’Homme

Lors de cette audience, le Souverain a mis l’accent sur le rôle de cette Délégation dans le suivi de la politique gouvernementale, notamment dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’Homme, et de la coordination en la matière avec les départements ministériels et les établissements concernés, en plus du suivi de la mise en œuvre des conventions internationales y afférentes et l'élaboration et la présentation des rapports nationaux devant les mécanismes onusiens compétents.



Le Roi a appelé le nouveau Délégué interministériel à poursuivre les efforts pour la préservation des acquis réalisés, l’intégration de la culture des droits de l’Homme dans les politiques publiques nationales et le renforcement de la coopération avec les acteurs et les organisations concernés, gouvernementaux et non-gouvernementaux.