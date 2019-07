Maroc: Abderrahim El Hafidi élu président de l’AMEPA

Le Directeur général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi, a été élu président de l’Association Marocaine de l’Eau Potable et de l’Assainissement (AMEPA) pour un mandat de quatre ans, lors d’une Assemblée Générale Mixte (Extraordinaire et Élective), de l’AMEPA tenue mardi à Rabat.



Cette AGM a été également marquée par l’élection du nouveau bureau et par la validation du programme d’action qui concrétise la nouvelle vision stratégique de l’Association à moyen et long terme, indique un communiqué de l'ONEE.



L’Assemblée Générale Extraordinaire a porté sur la présentation et l’adoption de la feuille de route relative au rétablissement de la situation juridique de l’AMEPA, ainsi que la déclaration de cessation d’activités des anciens membres du bureau.



Quant à l’Assemblée Générale Ordinaire Elective, elle a été axée sur la présentation et délibérations du rapport moral et du rapport financier ainsi que la présentation et délibérations de la note de cadrage relative au programme d’actions futur de l’AMEPA.



Créée en 1997, l’AMEPA regroupe plus de 130 membres représentant des opérateurs des secteurs publics et privés (ONEE, Régies, concessionnaires) et des entreprises d’ingénierie et de travaux du secteur de l’eau potable et de l’assainissement, notamment des producteurs, des distributeurs, des industriels et des bureaux d’études.



Plateforme de réflexion, d’échange et de capitalisation d’expériences, l’AMEPA propose un centre d’information ainsi que des mesures d’accompagnement et d’appui à ses membres.



En outre, l’AMEPA participe aux principaux événements et congrès internationaux liés au secteur de l’eau et de l’assainissement, organise des missions de prospection à l’étranger et développe des partenariats avec plusieurs organismes internationaux.