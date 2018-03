Maroc : Abdeltif Loudyi reçoit le SG adjoint de l'OTAN Alejandro Alvargonzalez

Un communiqué de l’Administration de la Défense Nationale indique qu’au cours de leurs entretiens, les deux responsables ont échangé les points de vue sur la situation sécuritaire régionale notamment dans l’espace méditerranéen et la bande sahélo-saharienne.



A cette occasion, il a été mis en relief la stratégie pertinente menée par le Royaume en matière de lutte contre le terrorisme et de gestion humaniste de la crise migratoire. Cette stratégie multidimensionnelle repose sur plusieurs leviers complémentaires notamment la lutte contre la précarité et l’exclusion, la promotion du développement socio-économique durable et le déploiement d’un cadre cohérent d’actions sécuritaires, juridiques et opérationnelles, souligne le communiqué.



Au titre de cette rencontre, M. Loudyi a en outre souligné que le Royaume œuvre activement, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, au renforcement des capacités des forces militaires de plusieurs pays africains, notamment par la formation et l’échange d’expertise et contribue aux missions de maintien de la paix menées sous l’égide de l’ONU en Afrique, précise la même source.



Par ailleurs, les deux responsables ont échangé sur diverses questions d’intérêt commun dans le domaine de la défense et de la sécurité, indique la même source. Au cours de leurs discussions, tout en se réjouissant de la qualité et du dynamisme de la coopération bilatérale, les deux responsables n’ont pas manqué de réitérer leur volonté commune de la raffermir davantage et de l’approfondir, notamment en matière de renforcement des capacités de défense, d’interopérabilité, cybersécurité et cyberdéfense, poursuit le communiqué.



Régie par un Programme individuel de partenariat et de coopération (IPCP), la coopération "Maroc-OTAN" concerne particulièrement la formation des cadres militaires et l’échange d’expertise. Elle est également ponctuée par des échanges fréquents de visites de hauts responsables.



Le Royaume du Maroc est partenaire de l’OTAN dans le cadre du Dialogue Méditerranéen de cet organisme depuis son lancement en 1994 et bénéficie du statut d’Associé auprès de son Assemblée parlementaire.



Atlasinfo avrc MAP