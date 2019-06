Maroc : Abdelmounaim El Fattahi, nouveau secrétaire général du parti Al Ahd Addimocrati

Lors de ce Congrès, il a également été procédé à la lecture et approbation des rapports moral et financier, l'approbation du Statut et plan d'action du parti ainsi qu'à l’élection du nouveau Comité central et du Bureau politique de cette formation.



"Je tiens à remercier les congressistes pour la confiance qu'ils ont placé en moi", a indiqué, dans une déclaration à la MAP, le nouveau SG du parti, notant qu'il sera toujours mobilisé pour servir les intérêts du parti et de la Patrie, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.



El Fattahi, qui a rappelé que les questions des jeunes et des femmes, du monde rural et de la promotion des investissements figurent à la tête des priorités de sa formation, a plaidé pour l’implication des citoyens dans la gestion de la chose locale et des jeunes et femmes dans l’action politique et partisane, outre la préservation de l’identité nationale et la moralisation de la vie politique.



Le nouveau SG a exhorté, dans ce cadre, les militants du Parti à promouvoir la communication et la politique de proximité, en étant toujours à l’écoute des citoyens.



Il a également insisté sur la nécessite de préserver le patrimoine culturel national et l'identité marocaine aux affluents pluriels, notant que le Parti demeure constamment mobilisé derrière SM le Roi Mohammed VI pour défendre l'unité et la souveraineté du Royaume.



Le Parti, qui réaffirme son attachement aux valeurs de démocratie, de justice sociale et de modernité, œuvrera à préserver et à multiplier les acquis nationaux, tous domines confondus, et à faire toujours prévaloir l'intérêt suprême du pays, a-t-il ajouté. Âgé de 54 ans, M. El Fattahi, actuellement président du Conseil provincial de Driouch, est titulaire d'un diplôme d'études supérieures approfondies (DESA) en droit public et membre de l'Ordre des avocats de Nador.